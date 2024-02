Veronica Peparini e Andreas | l’annuncio dei nomi delle gemelle

(Di domenica 18 febbraio 2024) Personaggi TV. Manca solo un mese alla nascitaduedie Andrea Muller. La coppia, in collegamento con Silvia Toffanin, nella puntata di ieri di Verissimo, hanno annunciato ipiccole in arrivo. Entrambi molto emozionati hanno confessato che “ci sono stati alti e bassi” ma tutto ora va bene e non vedono l’ora di conoscere le figlie. Leggi anche: Belen Rodriguez, il dettaglio nelle foto non è sfuggito ai fan: tutti lo hanno notato Leggi anche: Costantino Vitagliano torna a “Verissimo” per parlare della sua malattia: come sta A Verissimo, annunciano i...

Veronica Peparini (Roma, 25 febbraio 1971) è una coreografa e ballerina italiana.

