Verissimo | Paola Perego | “Sono reduce da un tumore maligno | non è stato un momento facile però…”

(Di domenica 18 febbraio 2024)è stata ospite di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. La conduttrice, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha raccontatoda un cancro, non èunma adesso le cose stanno andando bene. Quel post l’ho fatto non tanto perché io ami condividere i dettagli della mia vita ma per ricordare quanto è importante la prevenzione. Solo facendo prevenzione ho scoperto di avere questo calcinoma renale, altrimenti non me ne sarei accorta e probabilmente si sarebbe ingrandito. La prevenzione puà davvero salvare la vita. Mi sento anche una privilegiata perché posso fare tutti i controlli privatamente quindi riesco ogni anno a farmi il check up, questa non è ...