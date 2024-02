Verissimo | ospiti e anticipazioni di domenica 18 febbraio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 febbraio 2024) Uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana di Mediaset è senza ombra di dubbio. Il programma di Silvia Toffanin è secondo soltanto a C’è posta per te, sulle reti di Pier Silvio Berlusconi. Le sue interviste fanno sempre molto discutere, dal momento che tendono a spaziare da un argomento all’altro. Si va dal privato, a volte sofferto, fino alle gioie più grandi. Con il Festival di Sanremo da poco concluso, la conduttrice sta avendo in studio alcuni celebri nomi che sono passati dall’Ariston. Bati pensare che nel pomeriggio di sabato 17c’è stato spazio per Clara, che ha svelato un po’ quello che è stato il suo difficile percorso, per poi cantare Diamanti grezzi. Vediamo chi sono glidi18. Mahmood aCome al solito, ...