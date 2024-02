Verissimo | Fiordaliso e Vittorio Menozzi svelano chi per loro vincerà il Grande Fratello | “Siamo convinti che…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nel salotto di, Marina, dopo aver abbandonato ilnel corso della trentaquattresima puntata, ha raccontato le emozioni che ha provato nel reality. Intervistata da Silvia Toffanin, la cantante ha dichiarato di aver trascorso dei mesi spensierati nella Casa di Cinecittà specie in un periodo non facile per lei: Sono stata bene, la gente non capisce quanto sia stato importante per me. Vivere cinque mesi nella stessa stanza, fare colazione, pranzo nella stessa casa, tutti insieme, è un’esperienza unica. Se tu sei aperta ad una cosa così, che ne hai anche bisogno – e io venivo da un periodo non facile – ti lasci andare. Non mi interessava chi ero, ero libera e me la sono goduta.mi hanno aiutato.ha quindi ricordato che lo scorso maggio ...