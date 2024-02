Venturelli | serata amara con Cardillo Dopo la sconfitta finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Palapalestre gremito, incontri spettacolari, pubblico caldissimo ma assolutamente corretto. E’ mancata però la ciliegina sulla torta a rendere perfetta ladi boxe organizzata da Massimiliano Duran. Emanueleinfatti non ce l’ha fatta a conquistare il titolo italiano di pesi massimi, rimasto nella mani del laziale Gianmarcocon unanime verdetto di 96 a 94 dei tre giudici. L’incontro è stato di rara intensità e molto incerto, come evidenziato appunto dai cartellini finali. Il detentore ha fatto valere la propria stazza fisica ed esperienza, mentreha risposto con la maggiore velocità e secchezza dei colpi, in un continuo alternarsi di situazioni dal primo all’ultimo secondo. Aritmeticamente il risultato è onesto. Sul filo di lana un vantaggio al fotofinish di ...