Venezia-Modena 2-2 non basta Pohjanpalo Come cambia la classifica

(Di domenica 18 febbraio 2024) Milano, 18 febbraio 2024 - Termina con un pareggio l'ultima sfida della venticinquesima giornata di Serie B. In laguna ilnon sfrutta la doppietta die si fa riprendere dalper due volte che, dunque, esce dallo stadio Pier Luigi Penzo con un punto importante. Una gara che gli uomini di Vanoli avevano approcciato bene, forzando i canarini a chiudersi nella propria metà campo. Poco prima del ventesimo arriva il primo episodio della partita: Busio crossa, Cauz intercetta la palla in area e viene fischiato un calcio di rigore, ma richiamato al Var l'arbitro annulla la decisione e si prosegue. Subito dopo Pierini si fa vedere con un bel calcio di punizione, poi al 25' segna Tessmann, ma la rete è viziata da una posizione di fuorigioco e viene annullata. Nel lungo recupero del primo tempo, duello Zampano Battistella ...

Venezia , 18 febbraio 2024 – È la squadra di Bianco . Coi suoi limiti, perché il Modena continua a prendere gol con estrema semplicità o per ... (sport.quotidiano)

Il Modena Football Club 2018, meglio noto come Modena, è una società calcistica italiana con sede nella città di Modena. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano.

