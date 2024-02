(Di domenica 18 febbraio 2024) Termina ladi competizioni ad Alimos Marina, località di Atene (Grecia) che sta ospitando i Campionatidi. Un avvio di gara contrassegnato dal poco, fattore che ha ritardato di un paio d’ore la partenza degli atleti, cancellando poi le prove degli7.categoria6 femminile, di cui è stata disputata soltanto una, spicca il piazzamento in top 15 dell’azzurra Chiara Benini Florani, la quale ha chiuso il primo stage al tredicesimo posto. Carlotta Rizzardi è invece ventunesima, mentre Carolina Albano si trova in trentatreesima piazza. Tra le prime cinquanta anche Giorgia Della Valle, trentasettesima, e Sara Savelli, trentanovesima. Al comando ...

La prestigiosa rivista scientifica ’Nature’ ha pubblicato i risultati di una serie di quattro studi diversi sul DNA che dimostrano come le antiche ... (quotidiano)

Carlos Alberto Vela Garrido, noto semplicemente come Carlos Vela (Cancún, 1º marzo 1989), è un calciatore messicano con passaporto spagnolo, attaccante svincolato.

Vela, Europei 2024 ILCA: il vento condiziona il programma. Solo una prova dell'ILCA 6 nella prima giornata OA Sport

Mondiali ed Europei di catamarano: sul Garda 250 imbarcazioni Giornale di Brescia

Vela, Europei 2024 ILCA: il vento condiziona il programma. Solo una prova dell’ILCA 6 nella prima giornata: Termina la prima giornata di competizioni ad Alimos Marina, località di Atene (Grecia) che sta ospitando i Campionati Europei ILCA 2024 di vela. Un avvio di gara contrassegnato dal poco vento, fattore ...

THE OCEAN RACE EUROPE: L’EDIZIONE 2025 PARTE DA KIEL: Gli organizzatori di The Ocean Race hanno confermato che Kiel.Sailing.City ospiterà la partenza di The Ocean Race Europe durante una conferenza stampa tenutasi a Kiel mercoledì mattina. La partenza de ...

Non solo sport: la vela diventa motore d'attrazione per la Campania: Presentato il logo del progetto che creerà maggiore sinergia tra Federazione e istituzioni locali che ospitano le principali gare ...