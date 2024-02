Veglia dei poeti Via alle iscrizioni Serata il 6 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) VINCI Diverse le novità che riguardano la nuova edizione, la dodicesima, della “Festa della poesia“ di Vinci e del Montalbano. La prima, e senza dubbio la più importante, è riferita all’organizzazione della manifestazione, che non sarà più a cura dell’Associazione Vinci nel Cuore, ma del Club per l’Unesco di Vinci. Questa “Festa“ è nata per celebrare la giornata mondiale della poesia (21 marzo), istituita dall’Unesco nel 1999, con la quale si vuole promuovere la diversità linguistica attraverso l’espressioneca. La ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare le persone a comprendere l’importanza della poesia. La giornata mondiale della poesia, quindi, non solo onora i, ma ha l’obiettivo di far rivivere le tradizioni orali dei recital di poesie, nonché di promuovere la lettura, la scrittura e l’insegnamento della poesia. Inoltre mette in rilievo ...