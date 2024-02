Vecchioni su Geolier | “Dietro c’è soprattutto l’invidia”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roberto, cantautore, è intervenuto sulla polemica sorta in seguito all’invito rivolto adall’Università Federico II di Napoli. Ad innescare le polemiche un tweet di Carlo Cottarelli che recita: “Sarò retrogrado, ma proprio non capisco perché l’Università di Napoli abbia invitatoa tenere una lezione nell’ateneo partenopeo. Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all’Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare: “sono solo canzonette…”sbotta: “Questo non ha capito niente” Roberto, nel corso di “Altre parole” in onda su La7, ha risposto all’economista: “Questo non ha capito niente, perché Bennato era ironico. Non ha capito un cavolo di niente…” Incalzato da Massimo Gramellini, conduttore della trasmissione, il ...

Il settantaquattresimo Festival di Sanremo si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2024 con la conduzione e la direzione artistica, per il quinto anno consecutivo, entrambe affidate ad Amadeus; nel corso delle serate è stato affiancato da vari co-conduttori e co-conduttrici, tra cui Marco Mengoni nella prima serata, Giorgia nella seconda serata, Teresa Mannino nella terza serata, Lorella Cuccarini nella quarta serata e Fiorello nella serata finale. Per il quinto anno consecutivo, la regia e la fotografia sono state affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano mentre la scenografia è stata curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli.

