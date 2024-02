Vangelo di oggi 18 Febbraio 2024 | Mc 1 | 12-15 | Video commento

Il Vangelo secondo Giovanni è uno dei quattro vangeli canonici contenuti nel Nuovo Testamento della Bibbia cristiana.

Nel ventre della Parola/1 . Inascoltato il bisogno di profezia. Giona e il suo "invece': O come quello di Giona, di cui oggi iniziamo un commento che ci accompagnerà nelle prossime ... Dell'obbedienza disubbidiente di Rut, di Ester, della sunammita, della siro - fenicia del vangelo, delle ...

A10, tamponamento tra Albisola e Celle: 4 auto coinvolte, 5 feriti: Tamponamento sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova nel pomeriggio di oggi. Coinvolte 4 auto con un bilancio di 5 feriti tutti trasportati in codice giallo negli ospedali ...Vangelo ...

Roma. Il Papa riceve l'Agesci che compie 50 anni. Per noi incoraggiamento nel cammino: ...come guide e scout testimoniare quanto una vita buona e piena come quella proposta dal Vangelo, sia ... Oggi più che mai ci sentiamo di dover rinnovare il nostro impegno per accompagnare i bambini, i ...