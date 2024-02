Vaciago | «Inter non è battibile in Italia!» Poi prova la ‘gufata’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’dopo aver battuto la Juventus nello scontro diretto ha continuato a vincere mentre i bianconeri hanno avuto un crollo con due punti in quattro partite., direttore di Tuttosport,venendo a Tutti Convocati su Radio Sportiva, ‘giustifica’ la sconfitta della squadra di Allegri a San Siro IMENTRO I CONFINI – L’ha battuto la Juventus a San Siro continuando poi a vincere allungando in classifica mentre i bianconeri sono crollati. Secondo Guido, in Italia la squadra di Simone Inzaghi non è: «La Juventus non poteva battere l’che in questo momento non è, quantomeno da una squadra italiana. Però poteva battere Empoli, Udinese e Verona e a questo punto staremmo parlando di una ...