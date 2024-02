Usa | Cina e India intervengano su Putin

(Di domenica 18 febbraio 2024) 0.11 Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha sottolineato il rischio di una mossa nucleare russa nello spazio con i suoi omologhi cinese eno, a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo scrive il New York Times. Secondo Blinken qualsiasi detonazione nucleare nello spazio distruggerebbe non solo i satelliti Usa ma anche quelli di Pechino e Nuova Delhi.I sistemi di comunicazione globale crollerebbero, questo Blinken invita i leader dia dissuaderedal proseguire nel progetto dell'arma spaziale.

Il G2 è un accordo informale tra Stati Uniti d'America e Cina (rispettivamente la prima e, dal 2010, la seconda potenza economica mondiale in termini di prodotto interno lordo) che consta del rapporto bilaterale e, per certi versi, privilegiato tra questi due Stati.

Israele - Hamas, le news di oggi. Netanyahu: "Chi ci dice di non operare a Rafah ci chiede di perdere la guerra. Elezioni tra qualche anno". ...: ...29 Stasera conferenza stampa di Netanyahu 13:09 La Cina: "Serve cessate il fuoco, fermare il ...19 Hamas: bilancio a Gaza arrivato a 28.858 morti 08:31 Wall Street Journal: "Usa prevedono un nuovo invio ...

Usa. Navalny, Biden prepara la 'punizione'. E Trump tace: ... grazie anche al sostegno di vari Paesi, Cina in testa. Non sono quindi molte le opzioni a ... l'uso per la ricostruzione dell'Ucraina dei 300 miliardi di asset russi congelati in Usa e - per la maggior ...

L'economia cinese in difficoltà, il plenum fantasma è un segno: La "fase" " nella lettura della leadership di Pechino " è infatti caratterizzata dal contenimento hi - tech varato dagli Usa contro la Cina e da crescenti tensioni internazionali. Un contesto esterno ...