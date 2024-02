Usa | proprietaria di una casa si vendica dell' affittuario per una recensione negativa su Airbnb e manda alla moglie di lui le foto dell' uomo a letto con l' amante

Una moglie tradita può essere vendicativa, ma mai quanto una proprietaria di B&B a cui non sia stato paga to il dovuto. “Non paghi la multa? ... (ildifforme)

Il software proprietario (o anche privato, non libero o closed source; dall'inglese proprietary software) è un software la cui licenza consente al beneficiario il suo utilizzo sotto particolari condizioni e ne impedisce altre come, ad esempio, lo studio, la modifica, la condivisione, la ridistribuzione o l'ingegneria inversa. Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico, cioè l'autore o – in caso di cessione dei diritti patrimoniali – il cessionario dei diritti in questione, tramite mezzi primariamente giuridici, come limitazioni nel contratto di licenza al regime di circolazione dei sorgenti o brevetti, nei paesi nei quali sono consentiti. L'autore non concede (salvo casi particolari) la proprietà del programma all'acquirente: oggetto della vendita è il solo diritto di usare il programma , secondo modalità ben definite (ad esempio su una specifica stazione di lavoro).

Il 'martire' Biagiarelli e le 5 lezioni dopo il suicidio di Giovanna Pedretti: 'Non voglio chiedere scusa, anche i gatti un po' giudicano...'...: ...della 59enne proprietaria della pizzeria 'Le Vignole' di Sant'Angelo Lodigiano e chiarisce urbi et orbi che 'non posso e non voglio chiedere scusa' perché 'se lo facessi, sarei uno di quelli che usa ...

Polemiche sull'unione di Mastodon e Bluesky, i social anti - X: Mastodon usa invece ActivityPub , quindi gli utenti dei due sistemi non possono interagire ... Anche Flipboard e Automattic, proprietaria di WordPress.com e Tumblr, punteranno su ActivityPub. Per gli ...

Dedicati agli orsi Amarena e Juan Carrito i nuovi treni turistici della Tua alla scoperta delle bellezze d'Abruzzo: Si tratta di tre convogli del tipo ALn776, cioè treni di cui Tua è già proprietaria e soggetto ... Nuovi treni turistici di Tua Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Chieti usa ...