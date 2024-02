“Uomo di m*** | sparisci!” C’è Posta per te | Giuseppe finisce alla gogna | la scoperta durante la puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo la pausa Sanremo torna C’èper te, a colpire il pubblico su tutti è la storia die Valeria. Dopo sette anni di convivenza era arrivata la rottura a causa di un tradimento scoperto da lei., in studio, ha tentato di ricucire la frattura. “Ho sbagliato perché ho pensato che non parlare dei nostri problemi fosse la cosa più giusta. Ti ho sempre detto che era tutto a posto. Ho sbagliato perché nella mia solitudine, ho cercato conforto in una persona che non era quella che volevo”. >> “Cosa ha fatto con Angelina Mango”. Maria De Filippi, laa una settimana dvittoria a Sanremo 2024: la reazione stupisce il pubblico “Mi manca tutto di te, io sopravvivo e basta Avrei dato la vita per te in momenti molto difficili, ho fatto il possibile. Quando ci siamo ...