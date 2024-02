Uomini e Donne | tensione alle stelle | Gianni Sperti coinvolto in una furiosa lite con un cavaliere!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 18 febbraio 2024) Preparatevi a entrare nel caos e nel clamore del mondo di, dove le anticipazioni delle nuove puntate promettono di lasciarvi a bocca aperta! Dalla settimana del 19 al 23 febbraio, ogni giorno14:45 su Canale 5, non potrete fare a meno di rimanere incollati al vostro televisore. Iniziamo con Ida Platano, la tronista di Brescia che starà molto al centro dell'attenzione. Durante un'appuntamento con Pierpaolo, l'elettricità tra i due sarà talmente palpabile da farli avvicinare al punto di un bacio appassionato. Ma preparatevi, perché non è tutto qui! La tronista Ida Platano diventa protagonista Le voci di corridoio ci svelano che, dopo un tentativo infruttuoso di riconquistare Ida, un ex corteggiatore si ritirerà dal programma. Nel frattempo, Ernesto Russo farà delle scelte cruciali riguardosue ...