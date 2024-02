UnipolSai | l’anno dei cambiamenti Rivero non torna | Vaglio invece sì

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’orgoglio per lo scudetto cucito sulle nuove maglie, ma anche la consapevolezza che in questa stagione sarà difficile ripetersi, perché il gap economico con Parma (che ha preso proprio il lanciatore Claudio Scotti dalla Fortitudo) e San Marino si è ulteriormente dilatato. Ma quando c’è di mezzo l’Fortitudo di Lele Frignani mai dare nulla per perso, perché il gruppo, al proprio interno, è capace di trovare risorse morali imprevedibili. Ecco perché al centro tecnico Umberto Calzolari, nel cuore di Casteldebole, prevale il sorriso. Anche se il gruppo, in testa capitan Lorenzo Dobboletta, sa di aver perso compagni di viaggio importanti. Perché Scotti si è accasato con Parma, Alessandro Deotto è andato al Crocetta e anche Julian Dreni ha preso altre strade. Ci sarà, oltre al gruppo degli italiani, anche Ernesto Liberatore, mentre con Ricardo Segundo ...

L'Associazione Sportiva Roma (AFI: /assoa'jone spor'tiva 'roma/), meglio nota come AS Roma o più semplicemente Roma, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1927 grazie alla fusione di tre squadre, ha come colori sociali il rosso e il giallo, tonalità cromatiche corrispondenti al gonfalone del Campidoglio. Includendo la stagione 2023-2024, la Roma ha partecipato a 95 campionati nazionali (91 in Serie A, tre in Divisione Nazionale e uno in Serie B).

Basket Frecciarossa Final Eight Coppa Italia, le innovazioni tecnologiche su DAZN: ... Fan Zone powered by UnipolSai sbarca ufficialmente anche sul ...evento come quello delle Final Eight che è tra i più attesi dell'anno,... l'approccio innovativo che caratterizza DAZN. Dalla funzionalità ...

La Borsa premia il progetto di razionalizzazione della galassia Unipol con le azioni che chiudono con un rialzo di oltre il 20%: Ha presentato l'OPA su UnipolSai come la conclusione fisica di un ...fisica di un percorso iniziato più di 10 anni fa con l'...331 miliardi di euro, in crescita del 53,7% rispetto all'anno precedente. ...

Polizza auto conveniente: - 30% con UnipolSai e si può pagare a rate: ... senza interessi e costi aggiuntivi un anno di abbonamento ...dell'utente un quadro chiaro su quelli che sono i costi reali per l'... Calcola un preventivo con UnipolSai Questo articolo contiene link di ...