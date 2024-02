Una Vita Spezzata | Il Ricordo di Luigi | Vittima nel Crollo di Firenze

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Teramo - Nel cuore della tragedia che ha colpito il cantiere del supermercato Esselunga a, emergono storie personali di dolore e perdita. Tra le vittime di venerdì scorso, si piange ancheCoclite, 59 anni, originario di Montorio e esperto operaio specializzato nella guida di mezzi pesanti, impegnato nella scarica del calcestruzzo per i lavori di cementificazione.si trovava sul cantiere quel giorno non per sua volontà, ma per sostituire un collega. Il destino, crudele, ha frantumato i suoi sogni e progetti insieme ai pezzi di cemento del. La sua morte rimette in primo piano, ancor più drammaticamente, il problema della sicurezza sul lavoro e delle morti bianche.era profondamente legato a Montorio, dove tornava spesso per ritrovare vecchi amici e trascorrere momenti ...