Una nuova fermata del bus al servizio di Malpensafiere

(Di domenica 18 febbraio 2024) Inaugurata ladelautobus nei pressi di, istituita su richiesta dell’amministrazione comunale in condivisione con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino Como, Lecco, Varese. "è collegata finalmente con ildi trasporto pubblico al centro città e alle due stazioni, che sono a loro volta collegate tra di loro – ha detto all’inaugurazione l’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo – questo è un passo importante per incentivare trasporti più sostenibili sul territorio". Oltre a questa novità, "stiamo lavorando su una rivisitazione complessiva di tutte le linee: è un lavoro molto ampio che rientra nel piano urbano della mobilità sostenibile e a breve saranno pronte le bozze di alcune proposte". "Sono certo che la ...

Roma, 17 febbraio 2024 – Contemporaneamente con l’allarme sulla crescita dei casi di Morbillo in Europa, in Italia è stata individuata una nuova ... (quotidiano)

La Spezia Tra poco più di un mese, probabilmente il primo aprile in occasione del match di Pasquetta contro l’Ascoli (difficile il 9 marzo per ... (lanazione)

La Nuova Zelanda (in inglese New Zealand; in maori Aotearoa) è uno stato insulare dell'Oceania, posto nell'Oceano Pacifico meridionale, formato da due isole principali, l'Isola del Nord e l'Isola del Sud, e da numerose isole minori come l'Isola Stewart e le Isole Chatham. Il mar di Tasman la separa dall'Australia, situata circa 2000 km a nord-ovest; conta poco più di 5 milioni di abitanti (al 2021), distribuiti su 267710 km² (comprese le Isole degli Antipodi, Auckland, Bounty, Campbell, Chatham e Kermadec); la capitale, che è anche la città a svolgere questo ruolo più a sud del mondo, è Wellington, mentre la città più popolosa è Auckland. La vetta più alta è il Monte Cook.

Israele dietro i gasdotti saltati in aria. La nuova strategia per fermare l'Iran: TEL AVIV. Si alzano i toni tra Israele e Iran, con un avvertimento che segna un cambio di passo e una nuova frontiera nella guerra ombra tra i due nemici assoluti. L'ha scritto il New York Times nel riportare i misteriosi attacchi (l'ultimo è stato registrato giovedì), che nell'ultima settimana ...

Svezia, la fine di un sogno: tra gang, sparatorie, neonazi e i socialdemocratici alla ricerca di riscatto: ... dal 2005, ha progressivamente espulso dal partito gli impresentabili (neonazisti, etnonazisti, estremisti nazionalisti, suprematisti bianchi) presentando una nuova formazione che rifiuta "l'...

Israele - Hamas, le news di oggi. Proteste contro Netanyahu, il sindacato chiede elezioni e minaccia sciopero generale. Il premier: "Sarebbe ...: "L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno adesso sono elezioni", si terranno "fra qualche anno", ha commentato Netanyahu, secondo il quale il voto per una nuova Knesset dividerebbe gli israeliani e ...