Un sistema precario Più norme contro il lavoro che uccide

(Di domenica 18 febbraio 2024) Caroppo Come si può pensare di essere alfieri delle sfide del terzo millennio (transizione digitale, sostenibilità) se il nostrodimostra tutta la sua precarietà? Una filiera in cui operai vengono impiegati non tanto per formazione ed esperienza professionale, ma principalmente per la capacità di adattarsi alle esigenze di chi dà, per la resistenza, passando da un cantiere all’altro in pochi giorni, guadagnando poco e soffrendo molto. Sì, può accadere anche questo mentre gonfiamo il petto se il Pil italiano è migliore di quello tedesco e l’export regge a fronte di pandemia, guerre e inflazione. La strage degli operai di Firenze ha spalancato un mondo e ci ha fatto tornare alla mente ila cottimo. Lo scenario viene fuori dalle prime testimonianze degli operai, dalle storie di chi è ...

Con il termine precariato si intende l'insieme dei soggetti lavoratori che vivono una generale condizione lavorativa di incertezza che si protrae, involontariamente, per molto tempo. Viene da precario (colui che deve pregare qualcuno per ottenere qualcosa), un contratto agrario otto-novecentesco, «consistente nella concessione di un immobile a titolo provvisorio, col godimento dell'usufrutto» .

Come è morto Alexey Navalny: avvelenato e sopravvissuto con il Novichok, l'oppositore di Putin torturato anche quando si lavava la faccia: Avrebbe dovuto passare nella ShiZO 15 giorni, un record anche per il vessatorio sistema ..."per non essersi lavato la faccia all'ora in cui gli era permesso" aggrava il suo stato di salute già precario ...

Cgil, al via nelle Marche la carovana dei diritti per sensibilizzare sull'importanza della scuola pubblica: Tra i temi che verranno trattati ci sarà il definanziamento del sistema pubblico universitario e degli enti di ricerca, il lavoro precario in tutti i settori della conoscenza e la ricostruzione post ...

Lavoro precario e disaffezione verso il territorio: il grande esodo dei giovani dal Bellunese. "In calo le assunzioni under 30 e il 66% dei ...: Una riflessione condivisa anche a livello regionale che vede il sindacato chiedere una maggiore coerenza "al sistema economico bellunese perché, da una parte, viene evidenziata l'emergenza della ...