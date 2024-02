Un sacco di soldi | Venier fa scatenare Il Tre Come tira in ballo il manager

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Anche oggi a Domenica In, il programma guidato da Mara, è stato riservato un ampio spazio a Sanremo e, in particolar modo, agli artisti che hanno partecipato alla 74esima edizione della kermesse. Dopo I Ricchi e Poveri, che hanno travolto lo studio con la loro inenarrabile energia, e il duo composto da Renga e Nek, la conduttrice ha ospitato Il Tre. Sorridente e pronto a far divertire tutti, il cantante 26enne ha prima cantato il suo pezzo, "Fragili", e poi ha chiacchierato con la padrona di casa. Fin dai primi minuti, però, un dettaglio è emerso: Guido (questo il suo vero nome), è molto ironico e autoironico. "Non sembravi emozionato. Sei stato bravo, spigliato", ha detto per iniziare. "Ho camuffato bene. Ho pensato a godermela", ha risposto il rapper. Poi Il Tre, per sbaglio, si è seduto sullo sgabello di Mara ...