Un rischio ma anche un' opportunità | Bisignani e la protesta dei trattori

(Di domenica 18 febbraio 2024) Caro direttore, «col trattore in tangenziale andiamo a comandare», così cantava Fabio Rovazzi. Ed è successo davvero: ihanno invaso le strade e non è detto che lasia finita. Per il governo Meloni la situazione può rappresentare unmauna grande. Dopo le agevolazioni last minute concesse agli agricoltori, sono ora pronti a scatenare l'inferno i pescatori, i trasportatori, i commercianti, schiacciati dalla grande distribuzione e dalle vendite online, e perfino i raccoglitori di castagne. Ma c'è di più: quello deiè solo un antipasto dei disordini che provocherà l'autonomia differenziata regionale, così come si è visto con l'ultimadei sindaci. Per non parlare delle divisioni sul premierato che, sotto ...

Il rischio è la possibilità che succeda qualcosa di negativo, come un danno o un evento indesiderabile. Implica l'incertezza sugli effetti/implicazioni di un'attività rispetto a qualcosa che gli esseri umani apprezzano (come la salute, il benessere, la ricchezza, la proprietà o l'ambiente), spesso concentrandosi su conseguenze negative e indesiderabili. Sono state proposte molte definizioni differenti. La definizione standard internazionale di rischio per la comprensione comune in diverse applicazioni è "effetto dell'incertezza sugli obiettivi". La nozione implica che una scelta influenzi il risultato. Le stesse perdite potenziali possono anche essere chiamate "rischi". Sebbene ogni comportamento umano sia rischioso alcuni hanno una percentuale di rischio maggiore.

