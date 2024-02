Un ragazzo su 7 soffre di disturbi mentali | tutti i numeri del disagio “Rischi anche dall’uso eccessivo dei social e degli smartphone”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non si sentono “all’altezza di questa vita”. Potrebbe essere questa la sintesi del drammatico aumento negli ultimi anni “episodi depressivi e ansiosi, delle oscillazioni dell’umore, delle psicosi e dipendenze da sostanze o comporta(internet), autolesionismo,della nutrizione e dell’alimentazione, isolamento in casa, aggregazione in bande”, spiega al FattoQuotidiano.it il professor Claudio Mencacci, copresidente Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia) e Direttore emerito di neuroscienze al Fatebenefratelli – Sacco di Milano). IdelD’altronde gli ultimi dati palano chiaro, con un aumento del 30% dei disagisoprattutto tra i più giovani. La prevalenza di questista per superare quella delle patologie ...