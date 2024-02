Un lavoro per 600 migranti Al via il Progetto Integra

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ha preso il via nei giorni scorsi il, per la formazione, l’inclusione e l’accompagnamento aldie richiedenti asilo, a cura di Formaper e Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura (Ccia) Monza Brianza Milano e Lodi. Durerà tre anni, selezionando circa 600 candidati, di cui 450 accederanno alla formazione nei settori di ristorazione, logistica, edilizia e artigianato, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti territoriali. L’ipotesi è che al termine delcirca 300saranno stati formati e introdotti nel mondo del. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Barbara Borsani, responsabile area progetti del sistema camerale di Formaper e Camera di Commercio - è colmare le carenze di ...

Il Lecce di D’Aversa, reduce dalla sconfitta con il Torino, è tornato subito in campo per iniziare la preparazione in vista della prossima sfida con ... (inter-news)

Quali operazioni compiere per lavare efficacemente un pavimento con le piastrelle in ceramica? Un vademecum con ciò che ti serve sapere. Non pochi ... (informazioneoggi)

Il lavoro è un'attività produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, intellettuali e/o manuali, per produrre e dispensare beni e servizi in cambio di compenso, monetario o meno.

Il terzo bagno: anche in Italia la polizia morale arriva dalle università - Romana Mercadante di Altamura: ...da uno studente su un social sono pubblici e legati alla scuola che frequenta o sono privati e può esprimerli come vuole dove vuole Che vale anche per un lavoratore fuori dal luogo di lavoro e per ...

Gli ispettori del lavoro: "Nelle morti non c'è fatalità, ma solo regole violate": Nelle morti sul lavoro non ci sono fatalità. Solo violazione di regole". Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Nel decreto Calderone su sicurezza e lotta al nero spunta un altro condono: ...previdenziali evasi dalle imprese nel pacchetto che la ministra del Lavoro Marina Calderone vuole portare a giorni in Consiglio dei ministri per rispondere all'emergenza delle mille morti sul lavoro ...