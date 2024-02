Un dito nell' occhio | sospetti di Alan Friedman sulla morte di Navalny

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si parla die della suaa Stasera Italia. In collegamento con il programma di Rete 4 in onda domenica 18 febbraio,. È lui a dare una sua versione dei fatti sul caso: "Io credo che uno come lui, essendo già stato avvelenato, sapeva che stava andando incontro alla sua". E ancora, in riferimento al sospetto dell'Occidente che dietro ladell'oppositore di Putin ci sia proprio lo zar: "Putin è un dittatore sanguinario. E ladiè l'ennesimo esempio di cos'è diventata oggi la Russia, una tragedia". Ma non solo. A detta del giornalista americano, ladel dissidente "è un messaggio di sfida verso l'Occidente da parte di Putin". Secondo, infatti, "Putin mette ...