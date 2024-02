Un affresco di ossessioni | rock e politica in tre libri da leggere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Puttane per Gloria, di William T. Vollmann (traduzione di Antonio Scurati; Minimum Fax), narra di Jimmy, allucinato reduce del Vietnam, e della sua ricerca di Gloria, una prostituta che forse vive solo nella sua testa, tra le strade del Tenderloin, il quartiere più degradato di San Francisco, in un decennio, gli anni Ottanta, che la vedono orfana del sogno hippie, e dove gli alberghi a ore e le tane per tossici e senzatetto superano di gran lunga gli shop di t-shirt psichedeliche e altri amuleti del defunto “Make love, not war”. Jimmy, disperato e solo, intervista tutte le prostitute che incontra (e che paga grazie al sussidio dell’esercito), si fa raccontare le loro storie per ricomporre, con i frammenti delle loro vite, la presenza di Gloria. Quello narrato da William T. Vollmann è un pellegrinaggio letterario esplosivo, scritto con uno stile lirico, febbricitante, duro, che rende ...