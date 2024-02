Ultime Notizie Serie A | Frosinone-Roma | le parole di Di Francesco e De Rossi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24Di: «KO assurdo; Huijsen? Serve rispetto» Ledi Eusebio Di, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro laDe: «Male il 1° tempo; Lukaku? Non è una bocciatura» Ledi Daniele De, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai giallocontro il. Esonero Sarri, Lazio in silenzio stampa. Cosa sta succedendo? Sarri potrebbe essere esonerato? Ecco la situazione in casa ...