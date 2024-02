Ue | Gasparri | ' serve commissario a difesa comune'

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “L'Italia e l'Europa saranno sempre amici alleati dell'America, quale che sia il presidente dell'America. Faccio parte con Forza Italia del Ppe e teoricamente dovremmo guardare più ai repubblicani che non ai democratici, tuttavia il rapporto Atlantico resta sempre fondamentale, è uno degli assi della democrazia del pianeta". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, ospite a Sky Agenda. "Trump, lo ha dimostrato quando è già stato presidente, sembra prediligere una politica isolazionista - First America, prima l'America - e questo non è un bene se non c'è un'alleanza vasta e solida. Forza Italia ed il Ppe ritengono fondamentale laeuropea e oggi ci sono sui giornali delle dichiarazioni di Ursula Von der leyen del Ppe e presidente della Commissione europea che vanno nella direzione ...

