Ue | anche la ricercatrice italiana Monica Gori nel documentario “Women of Science”

(Di domenica 18 febbraio 2024) C’èladell’Istituto Italiano di Tecnologia,, a capo del laboratorio Unit for Visually Impaired People (U-VIP) di Genova, tra le protagoniste delof” – promosso dalla rete di televisioni pubbliche europee EBU, tra cui la Rai Contenuti Digitali e Transmediali – presentato nei giorni scorsi in anteprima al Teatro Nazionale di Bruxelles. L’opera è una collezione di sei storie di donne scienziate che hanno raccontato la loro carriera, tra sfide e successi, senza tralasciare aspetti personali, affettivi e famigliari., dopo un percorso di studio che si snoda tra discipline artistiche e psicologiche, abbraccia il mondo della robotica e diviene un punto di riferimento nel ...

Con il termine ricercatore si indica genericamente un lavoratore che svolge attività di ricerca scientifica e/o tecnologica in maniera autonoma oppure alle dipendenze di enti pubblici o privati di ricerca, attraverso la pubblicazione su riviste specializzate di pubblicazioni scientifiche, sottoposte a regolare revisione paritaria, contenenti i risultati della ricerca stessa.

