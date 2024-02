Udinese e Cagliari si annullano | 1-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 febbraio 2024) AGI -pareggiano per 1-1 nel match delle 15 della venticinquesima giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium succede tutto nel primo tempo: Gaetano ha risposto all'iniziale vantaggio di Zemura. Un pareggio giusto per quanto visto in campo, al termine di una partita equilibrata, intensa, ma molto sporca a livello tecnico. Nella prima frazione si fa preferire l', più convinta e ordinata nello sviluppo della manovra. I friulani impiegano solo quattordici minuti per segnare l'1-0, arrivato grazie al bel destro a giro dal limite di Zemura. In più occasioni i padroni di casa sfiorano il secondo gol, mentre ilfatica a contenere Thauvin e soffre il gioco sugli esterni dei bianconeri. Al 31' Lucca, smarcatosi da Mina, riceve il cross di Thauvin e colpisce di testa, spendendo, però, la sfera di ...