Ucraina | Putin | questione di vita o morte

(Di domenica 18 febbraio 2024) 10.30 Per Mosca l'è "dio di". Così il presidente russo,, parlando dell'intervista rilasciata ultimamante a Fox News. Per l'Occidente "si tratta di migliorare la loro posizione tattica, ma per noi si tratta del nostro destino", afferma. "Penso che per noi stessi, e ancor di più per gli ascoltatori e i telespettatori all'estero, sia importante capire la nostra condizione, capire quanto sia sensibile e importante per il nostro Paese ciò che sta accadendo in direzione".

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

