Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Novaya Gazeta | «Corpo di Navalny in ospedale siberiano | con dei lividi» Domani la moglie a Bruxelles

(Di domenica 18 febbraio 2024) Leindi domenica 18 febbraio, in diretta. Putin: «Pronti per il dialogo con Kiev»

Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Navalny, lividi sul corpo «a causa delle convulsioni»: la salma in obitorio in Siberia. Il caso dello scambio (fallito) di prigionieri: Il corpo di Alexei Navalny presenta «lividi» che potrebbero essere stati provocati da un'azione di contenimento a causa di convulsioni e uno, in particolare, è compatibile ...

Cina-Ucraina: Wang incontra Kuleba, Pechino non vende armi letali alle parti in conflitto: Nella guerra in Est Europa, come in altro teatri, la Cina "insite nel promuovere la pace" e non vende "armi letali" alla Russia. Lo ha ...

"Vladimir Putin ha una nuova amante", chi è la fiamma del presidente russo: Il presidente russo avrebbe una relazione con Ekaterina 'Katya' Mizulina, 39 anni ...