Ucraina | notte di raid russi | almeno 3 morti “Abbattuto” un caccia di Mosca

(Adnkronos) – Ancora unadisull'. Secondo le ultime news di oggi, 18 febbraio 2024, sulla guerra,ha lanciato una dozzina di razzi di vario tipo e 14 droni Shahed.tre i, denunciano le autorità ucraine. Come ha reso noto via Telegram il governatore della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, due corpi senza vita sono stati estratti dalle macerie di un palazzo nella città di Kramatorsk. I soccorritori sono ancora al lavoro, ha detto, e non è escluso che il bilancio delle vittime possa aggravarsi. Si ritiene siano stati colpiti anche siti industriali a Kramatorsk. E nella vicina Sloviansk è stata distrutta una scuola. Dalla vicina regione di Kharkiv, il governatore Oleh Syniehubov ha denunciato ...

L'Euromaidan (in ucraino , Jevromajdan; lett. "Europiazza") fu una serie di manifestazioni filoeuropee iniziate in Ucraina nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2013, all'indomani della decisione del governo di sospendere le trattative per la conclusione di un accordo di associazione tra l'Ucraina e l'Unione europea destinato a diventare un accordo di libero scambio globale e approfondito tra Ucraina e Unione europea. Durante le proteste, concentrate nella capitale Kiev, il 30 novembre 2013 si verificò un crescendo di violenza a seguito dell'attacco perpetrato dalle forze governative contro i manifestanti. Le proteste sfociarono nella rivoluzione ucraina del 2014 e, infine, nella fuga e messa in stato di accusa del presidente ucraino Viktor Janukovyc.

Ucraina, notte di raid russi. Kiev respinge offensiva in regione Zaporizhzhia: Esercito ucraino rivendica abbattimento di un cacciabombardiere russo Su - 34. Biden sugli aiuti: "Assurdo e immorale non andare avanti" Ancora una notte di raid russi sull'Ucraina. Secondo le ultime news di oggi, 18 febbraio 2024, sulla guerra. Mosca ha lanciato una dozzina di razzi di vario tipo e 14 missili Shahed. Le forze di difesa aerea ...

Kiev, abbattuto un altro cacciabombardiere russo: L'Aeronautica militare ha reso noto su Telegram che nella notte le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina 6 missili guidati antiaerei S - 300 dalla territorio occupato della regione di Donetsk (est),...

Ucraina, la sconfitta di Avdiivka: "Non abbiamo più munizioni". Ora si teme la nuova avanzata dei russi: FRONTE DI AVDIIVKA (UCRAINA) I russi hanno vinto la battaglia per Avdiivka . Queste ultime ore, per la prima volta ... una ventina di chilometri più a ovest nella zona di Mirnograd, nella notte ...