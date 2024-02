Ucraina | i russi conquistano Avdiivka e cambiano la guerra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo settimane di intensi combattimenti e grandi perdite materiali e umane, iriescono a prendere il controllo della cittàdi. Un successo praticamente annunciato, vista la carenza di munizioni, uomini e morale che le truppe di Kiev stanno affrontando da diverso tempo. Un successo che, se si allarga lo sguardo, ihanno inseguito per dieci anni, dallo scoppio del conflitto nel Donbass e che arriva quasi allo scadere dei primi due anni dall’invasione.rappresentava l’ultima grande roccaforte urbana in mano agli ucraini sul fronte orientale del Donetsk, che idealmente potrebbe cementare l’occupazione russa del bacino del fiume Don. Lo stesso presidente Volodymyr Zelensky aveva visitato la città nel dicembre scorso per testimoniare la vicinanza del governo alla sorte ...