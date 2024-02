Ucraina | i protagonisti sono i droni | il 90% degli attacchi viene compiuto con questi mezzi Così Kiev e Mosca risparmiano sull’artiglieria

(Di domenica 18 febbraio 2024) “La tecnologia deiè stata ampiamente utilizzata nei conflitti armati del ventunesimo secolo, ma la guerra tra Russia esta portando innovazioni mai viste su altri campi di battaglia. La portata in continua evoluzione di questa tecnologia e il suo utilizzo sempre crescente segnalano non solo il potenziale deiper livellare il campo di gioco, ma anche la loro capacità di influenzare il modo in cui verranno condotti i conflitti futuri”. A parlare è Kristen D. Thomson, colonnello della Forza aerea americana ed esperta di intelligence, sorveglianza e ricognizione, e la parola chiave che pronuncia è “futuro”: quello che sta succedendo inmesi nella guerra russo-è un enorme collaudo – a vantaggio di forze armate, corpi speciali, ma anche organizzazioni terroristiche e ...

Ogni cosa è illuminata (Everything Is Illuminated) è il primo libro dello scrittore statunitense Jonathan Safran Foer, pubblicato nel 2002. Da esso è stato tratto un omonimo film nel 2005.

Zelensky a Monaco chiede più armi. Accordo con l'Italia per aiuti post bellici: ... Jens Stoltenberg, che ha invitato il Congresso Usa a mantenere 'ciò che ha promesso' all'Ucraina e ... 'Senza difesa europea non possiamo essere protagonisti nella Nato in maniera paritaria, non ...

La lezione all'Occidente: ... Monaco ha fatto da coro allo scontro fra i due protagonisti. C'era autentica commozione nella sala ... Ma calato il sipario sul pathos, cosa rimarrà sul fronte della difesa dell'Ucraina dall'aggressione ...

Aiuti a Kiev e Difesa Ue, da Monaco sfida a Putin sulla sicurezza -: ... perché senza difesa europea non possiamo essere protagonisti nell'Alleanza atlantica in maniera ...necessaria una maggiore interazione e innovazione tra i programmi di Difesa dell'Ue e dell'Ucraina. ...