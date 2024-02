Ubriachi al volante Ritirate due patenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Due incidenti causati dal troppo bere per due automobilisti che in un colpo hanno perso patente e auto e ricevuto una denuncia. Il primo episodio è avvenuto a Piadena Drizzona sulla strada per Piadena, dove un 24enne mantovano alle 2.30 della notte tra venerdì e sabato nel percorrere la rotatoria ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il guardrail. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono arrivati anche i carabinieri e c’è voluto poco per vedere che le condizioni del conducente erano fuori regola. Il 24enne è stato sottoposto a controllo con l’etilometro che ha dato esito addirittura di 3.75 g/l di sangue. Se si pensa che il coma etilico si rischia da 2.5 e che il massimo consentito per guidare è di 0.50 g/l si possono avere le dimensioni della questione. Per lui ritiro della patente e sequestro del mezzo. Episodio analogo a Pizzighettone, poche ore prima, dove un 70enne ...