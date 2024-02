Tuttosport – Retegui | malore e ricovero in ospedale | paura dopo Napoli-Genoa

(Di domenica 18 febbraio 2024) 2024-02-18 12:50:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:in casaper Mateoil pareggio per 1-1 contro il. L’attaccante italo-argentino ha infatti accusato un malessere durante il volo che stava riportando la squadra rossoblù in Liguria. Il motivo che ha scatenato il problema sembra essere stato un forte colpo alla testa subìtouno scontro di gioco con Ostigard.per: le condizioni L’attaccante era partito titolare nella sfida del Maradona contro il, terminata per 1-1 con le reti di Frendrup e Ngonge. Nel secondo tempo era stato poi sostituito da Gilardinoun violento scontro testa a testa con Ostigard. ...

La Serie A 2023-2024 è la 122ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 92ª a girone unico), che si disputa tra il 19 agosto 2023 e il 26 maggio 2024.

Diretta Empoli - Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali: GENOA (3 - 5 - 2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato). A disposizione: Leali, ...

Genoa, il no alla Fiorentina per Gudmundsson segnale di forza: Adesso che il mercato è chiuso, l'islandese è rimasto a Genova e si è di nuovo ristabilito Retegui (5 gol in presenze in campionato, 2 gol in Coppa Italia ), si capisce perché i tifosi abbiano il ...

Diretta Genoa - Lecce ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali: Genoa - Lecce, formazioni ufficiali GENOA (3 - 5 - 2) : Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; De Winter, Strootman, Thorsby, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore : Gilardino. LECCE (4 ...