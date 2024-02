Tutti tranne te 2 si farà? La risposta di Sydney Sweeney

(Di domenica 18 febbraio 2024), star dite, ha parlato della possibilità dite 2, sequel della rom-com in cui recita con Glenn Powell, che sta avendo un successo grandioso anche grazie al passaparola su TikTok. Durante un’intervista rilasciata a E! in occasione della première di Madame Web, l’attrice ha dichiarato di non poter svelare ancora niente, ma che ci sono delle idee. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E! News (@enews) “Non posso rivelarei miei segreti. Ma Glen e io… voglio dire, ho parlato con lui stamattina. Stiamo parlando di alcune cose. Non si sa mai, bisogna aspettare e vedere“. Il film, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, è diventato una delle commedie di ...

Tutti tranne te (Anyone But You) è un film del 2023 diretto da Will Gluck.

Kriechmayr vince il Super G a Kvitfjell, podio per Paris: E gran gara, con il pettorale 50, per il bormino Pietro Zazzi, che costringe tutti a riscrivere le ... Nella top 10 finisce anche Mattia Casse, autore di una prova costante, tranne nel tratto finale. Il ...

F1 - Carlos Sainz ripercorre l'esperienza in Ferrari: ... ha voluto ricordare tutti quei momenti che ne hanno finora scandito l'esperienza con la tuta del ... con la scuderia di Milton Keynes che ha vinto tutte le gare nel 2023 tranne proprio quella di ...

Landini, Conte, intesa anti Schlein ma dalla Cgil al Pd il passo è più lungo della gamba e ai moderati non piace: Non c'è da meravigliarsi: in politica tutto è ammesso per demolire gli avversari, tranne che usare ... I 5Stelle sfogliano la margherita e cercano in tutti i modi di evitare un confronto. Perché mai ...