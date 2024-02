Tutte le carte degli Agnelli all’origine dell’inchiesta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’impero guidato da John Elkann potrebbe essere stato costruito su fondamenta di argilla. La sua investitura parte da lontano, per la precisione, dal momento della cessione del 41,29% delle quote che la nonna, donna Marella, deteneva della cassaforte di famiglia, la Dicembre, che controlla dall’alto l’intera galassia delle società riconducibili agli: Exor, Stellantis, Ferrari, Iveco, Gedi e molte altre. Ma di quel trasferimento, ufficialmente avvenuto nel 2004, non si trovano le copie originali. E per questo la Procura di Torino è partita a caccia di quegli atti. Infatti nella guerra per l’eredità tra mamma Margherita e i tre figli, John, Lapo e Ginevra, l’accusa di frode fiscale è solo la punta dell’iceberg. L’inchiesta è partita da una presunta evasione, il mancato pagamento delle tasse sul vitalizio di Marella Caracciolo, la nonna di John, ma punta a ben ...