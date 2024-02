Turismo “scolastico” | è il nuovo progetto della Pro Loco di Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCreare itinerari turistici per le scuole nella regione, invogliandole a venire in visita nella città. L’innovativopromosso dalla Prodipresieduta dal prof. Giuseppe Petito. Si tratta di uno dei primi percorsi di sviluppo delpensato proprio dai ragazzi in un’ottica culturale ed economicacittà. Così l’associazione prosegue le proprie attività di formazione e sensibilizzazione ai temivalorizzazione del patrimonio, nell’ambito del“In viaggio nel tempo lunga la via Appia a”. “La promozione turistica del territorio – sostiene lo staffPro, che sta già incontrando in presenza gli studenti – ...