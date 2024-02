TS – “Juve | ora basta errori Scudetto? Sempre pensato di vincerlo”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) 2024-02-17 23:13:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Il deludente pareggio dellantus in casa del Verona è stato commentato anche da Alex Sandro. Il terzino brasiliano si è presentato ai microfoni dopo le parole di Massimiliano Allegri e la disamina di Rabiot dichiarando: “Questi sono risultati che esistono e che possono succedere a tutti. Non pensiamo solo alla partita con lâ??Empoli ma in generale alle ultime quattro. Dobbiamo uscire il prima possibile da questo momento, dobbiamo fare il nostro meglio. Ã? diverso giocare una volta a settimana o due a settimana. Abbiamo più allenamenti, possiamo provare più cose e dobbiamo continuare così. Non possiamo più perdere punti e fare sconfitte, il nostro margine di errore è finito“. Alex Sandro: “I punti persi sono pesantissimi” Alex Sandro ha proseguito: ...