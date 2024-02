Trump punta alle sneakers | dopo maxi multa lancia linea di scarpe da ginnastica

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non solo la Casa Bianca: Donaldanche. Il giornola condanna a pagare 355 milioni di dollari per frode a New York, l’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, hato unadida ginnatistica. “Lo volevo fare da molto tempo”, ha dettoannunciando il lancio della nuovadi sneaker il cui prezzo sarà compreso tra i 199 e i 399 dollari. “Ho alcune persone incredibili che lavorano con me sulle cose e hanno inventato questo… e penso che sarà un grande successo”, ha aggiuntoallo Sneaker Con di Filadelfia secondo quanto riferisce ‘Nbc News’. Nel suo breve discorsoha spiegato che la– che sarà ...

La Trump Organization è una multinazionale privata con sede nella Trump Tower a Midtown Manhattan in New York. Si occupa delle iniziative imprenditoriali e degli investimenti del 45º Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Dal 1971 al 2017, lo stesso Trump ha gestito personalmente l'azienda, come chairman e amministratore delegato. A seguito della sua elezione a Presidente degli Stati Uniti, Trump ha deciso di passare la gestione della società ai due figli più grandi, Donald Trump Jr. e Eric Trump che, insieme al fidato direttore finanziario Allen Weisselberg, svolgono il ruolo di trustees (fiduciari) durante il periodo della presidenza. Nonostante non sia direttamente coinvolto negli affari gestionali, la compagnia rimane di proprietà di Trump, il quale continua a guadagnare da essa.

