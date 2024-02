Trump presenta le sue scarpe dorate davanti alla folla in delirio | tra cori di sostegno | insulti a Biden e ululati di disapprovazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Donaldhato la sua linea di, ovviamente (vendutemodica cifra di 399 dollari). Lo ha fatto allo Sneackers Com, l’evento di settore che richiama migliaia di appassionati. Sul palco è stato acclamato “We want” e sostenuto, con tanto dial suo avversario nella corsaCasa Bianca: “Fuck Joe” a cui lui ha risposto ringraziando: “Thank you everyone, that was beautiful”. C’è stata anche una sonora protesta di un gruppo nutrito di detrattori che ha coperto il suo discorso di “buu” edi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Donald John Trump ( AFI : ['dɒnəld 'dʒɒn 'trʌmp]; New York, 14 giugno 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2017 al 2021.

