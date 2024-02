Trump | foto fake di lui con la pancia mentre gioca a golf | Create con l' intelligenza artificiale | gente deplorevole

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non bastavano a Donald, le mille controversie giudiziarie su cui pendono anche multe miliardarie (tutte da dimostrare per l'accusa) e gli attacchi politici da mezzo mondo. A fare imbestialire the Donald si è messa di mezzo unache lo ritrae intento are ama con una evidente pan