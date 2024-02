(Di domenica 18 febbraio 2024), ilepico di Christophersul padre della creazione della bomba atomica, ha trionfato questa sera a Londra ai, i massimidel cinema anglosassone e indicazione cruciale verso gli Oscar. Il ritratto didel genio scientifico, torturato dalla sua creazione della bomba atomica, ha vinto sette riconoscimenti a cominciare dal miglior, e poi nelle categorie miglior regista, miglior attore (Cillian Murphy) e miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.). Migliore attrice Emma Stone per Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. The Zone of Interest di Jonathan Glazer ha vinto tra l'altro come miglioringlese e migliorin lingua non inglese, mentre 20 giorni a Maryupol è il miglior ...

Christopher Nolan, Martin Scorsese e Yorgos Lanthimos dominano le nomination agli Oscar in un'edizione che vede in prima linea anche La zona ... (movieplayer)

Oppenheimer è un film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan.

Trionfo Oppenheimer ai Bafta, il film di Nolan vince 7 premi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Bafta 2024, ennesimo trionfo per 'Oppenheimer' Cinecittà News

Oppenheimer vince 7 BAFTA e si prepara agli Oscar: Cosa sono i Bafta, gli Academy Awards con l'accento inglese Il British Academy Film Awards e' uno spettacolo annuale per la consegna dei premi omonimi, presieduto dalla British Academy of Film and Tel ...

Trionfo Oppenheimer ai Bafta, il film di Nolan vince 7 premi: Oppenheimer, il film epico di Christopher Nolan sul padre della creazione della bomba atomica, ha trionfato questa sera a Londra ai Bafta, i massimi premi del cinema anglosassone e indicazione crucial ...

Ai BAFTA 2024 trionfa Oppenheimer di Christopher Nolan: Ai premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ha trionfato Oppenheimer in 7 categorie tra cui miglior film e miglior regia. 5 premi per Povere Creature! tra cui miglior ...