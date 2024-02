Treno del ricordo | a Bologna la riconciliazione 77 anni dopo Calderone | momento emozionante

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ildel, il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha fatto tappa questa domenica a, città emblematica, in senso drammatico, nella storia degli esuli Istriano-fiumani-dalmati. 18 febbraio 1947, 18 febbraio 2024: il giorno dellaEra proprio il 18 febbraio allorché il convoglio arrivato alla stazione di, in quella mattina del 1947, fu addirittura preso a sassate. Non solo: venne disperso il latte destinato ai bambini e gli esuli non furono fatti scendere con la minaccia, da parte di ferrovieri sindacalisti e iscritti al Partito comunista italiano, che all’epoca vedeva in Stalin il loro leader di riferimento mondiale, di bloccare lo snodo ferroviario. Una pagina infame della storia italiana e degli eredi del Partito comunista ...

Prosegue il viaggio in Italia del Treno del Ricordo , il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi , in occasione del ... (secoloditalia)

