Trecento antagonisti | bombe carta e tensioni Antifascisti in corteo per Ilaria Salis

(Di domenica 18 febbraio 2024) Circaindalle Colonne di San Lorenzo a via Gola, lungo corso di Porta Ticinese, piazza XXIV Maggio, corso San Gottardo. Un momento di tensione all’altezza di largo Mahler, con lancio di una bomba, fumogeni e altri oggetti in direzione della polizia, quando i manifestanti hanno deviato in via Conchetta raggiungendo il Naviglio Pavese. La manifestazione antifascista non formalmente preavvisata per, la maestra monzese detenuta in Ungheria, e gli altri imputati al processo per l’aggressione a due neonazisti avvenuta un anno fa a Budapest, era convocata alle 18.30 alle Colonne. Dopo un breve preambolo al megafono con aggiornamento sulla vicenda giudiziaria (e la richiesta di rimuovere bandiere con simboli politici, gli ...