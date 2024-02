Travolto un pedone davanti alla stazione | muore un giovane di 19 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bergamo. Una tragedia, di prima mattina, quella avvenuta domenica 18 febbraio in centro a Bergamo. Poco dopo le 8.30, undi 19è statomentre camminava in Piazzale Marconi, nei pressi delladi Bergamo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Questura di Bergamo, intervenuti immediatamente sul posto insieme ai mezzi del 118. In aggiornamento

Investito da un tir mentre attraversa la strada a Roma, 74enne muore in ospedale dopo tre giorni per le ferite: Era stato investito da un tir lo scorso 8 febbraio. È morto ieri dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Aveva 74 anni Valter Scalambretti , il pedone travolto a Villa Adriana mentre attraversava le strisce pedonali sulla via Tiburtina. Il conducente dell'autoarticolato, che si è fermato a prestare soccorso, è stato denunciato per omicidio ...

Auto contro moto in Corso Saffi a Genova per cause da accertare. Il bilancio è di due feriti: il motociclista trasportato in codice rosso al San Martino e un pedone travolto dalla motocicletta in caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, la Municipale per i rilievi del caso.

Travolto da una minicar, morto pedone a Palermo: Otto giorni fa era stato travolto da una microcar in piazza Leoni. Roberto Hodl, 83 anni, ricoverato in gravi condizioni alla Medicina d'urgenza dell'ospedale Villa Sofia, è morto nella notte. Alla guida della microcar c'era ...