Travolto e ucciso dall’autobus un 19enne | la tragedia davanti agli amici | voleva prenderlo al volo trascinando il monopattino

(Di domenica 18 febbraio 2024) A Bergamo, un ragazzo di 19 anni è stato investito eda un autobus. Zaccaria Belatik stava inseguendo il mezzo in modo da riuscire a salire prima che partisse dalla fermata. Il ragazzo, italiano originario del Marocco e residente a Brembate, correva alla destra dell’autobus portando a mano unquando l’autista, non vedendolo, lo ha investito e trascinato per alcuni metri. La scena si è svolta di fronteocchi di duedella vittima intorno alle 8.40 di stamattina 18 febbraio. Sul luogo dell’incidente è presto giunto il 118. Il personale medico ha tentato di rianimare ilma per lui non c’è stato nulla da fare. L’autista dell’autobus, un uomo di 55 anni, sotto shock, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. «Questo era il mio amico Zaccaria. Un bellissimo ragazzo. ...