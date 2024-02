Travolto da un bus di linea a Bergamo | muore a 19 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un ragazzo di 19è stato investito e ucciso da un autobus diquesta mattina a: l'incidente alle 8,40 in piazzale Marconi, crocevia delle stazioni delle autolinee, ferroviaria e del tram. Il giovane era con il monopattino, che stava in quel momento spingendo a piedi, ed è statodal bus che - stando a quanto ricostruito - stava raggiungendo per salirci con gli amici. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il giovane - italiano di famiglia marocchina - non c'è stato nulla da fare: l'autista non lo avrebbe visto e ha trascinato per alcuni metri la vittima e il monopattino.

L'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, ufficialmente Aeroporto Internazionale Il Caravaggio e anche noto con il nome commerciale di Milan Bergamo Airport (utilizzato nel sito ufficiale dell'aeroporto), (sigla IATA BGY) è un aeroporto italiano situato nel comune di Orio al Serio, a 5 km di distanza dal centro di Bergamo e 50 km dal centro di Milano; occupa anche porzioni dei comuni di Grassobbio e Seriate. È una delle tre basi operative principali di Ryanair, assieme all'aeroporto di Dublino e all'aeroporto di Londra-Stansted. È il terzo scalo italiano per numero di passeggeri.

