Travolto da un bus davanti alla stazione | muore giovane di 19 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bergamo. Una tragedia, di prima mattina, quella avvenuta domenica 18 febbraio in centro a Bergamo. Poco dopo le 8.30, undi 19è statoda un bus mentre camminava in Piazzale Marconi, nei pressi delladi Bergamo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Questura di Bergamo, intervenuti immediatamente sul posto insieme ai mezzi del 118. Secondo un testimone, amico della vittima, il fatto sarebbe capitato all’improvviso, in una frazione di secondo: i giovani avevano in programma di raggiungere via Borgo Palazzo con il tram, ma avendo ancora un’attesa di decine di minuti avrebbero deciso di utilizzare il bus. Nel tentativo di raggiungere la fermata, dunque, si sarebbe consumata la tragedia. In aggiornamento

